الوصل ينجو من الخسارة أمام المحرق البحريني في مواجهة مثيرة



نجا الوصل من الخسارة أمام المحرق البحريني، الذي فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد زعبيل لحساب المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا 2. ورغم التعادل المثير حافظ الوصل على الصدارة بـ10 نقاط مقابل 7 نقاط للفريق البحريني في المركز الثاني، وافتتح المحرق التسجيل في الدقيقة 2 عن طريق إيديمار جونيور، وأضاف زميله اليوت سيمويز الهدف الثاني (49)، بينما سجل ثنائية الوصل كل من نيكولاس خمينيز من ركلة جزاء (45+3)، وأدريلسون سيلفا في الدقيقة 84.



دخل الوصل المباراة ساعياً لفرض أفضليته الهجومية، غير أن المحرق فاجأه بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عبر البرازيلي إيديمار جونيور إثر هجمة مرتدة منظمة. وواصل الفريق البحريني اندفاعه مستغلاً الارتباك الدفاعي في صفوف الوصل، وكاد يعزز تقدمه بتسديدة قوية من الأنغولي إليوت سيمويز مرت بجانب القائم.



وحاول الوصل العودة سريعاً إلى أجواء اللقاء عبر تحركات نيكولاس خمينيز وعلي صالح، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى في أكثر من مناسبة، وسط تألق دفاع المحرق بقيادة الغاني حنان عبدالوهاب. وضغط الوصل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لعبها خمينيز بنجاح مدركاً التعادل في الدقيقة 45+3.



وفي الشوط الثاني، تكرر السيناريو ذاته لبداية اللقاء، إذ نجح المحرق في خطف هدف ثانٍ مبكر عن طريق سيمويز الذي استغل خطأ فادحاً في دفاع الوصل ليضع الكرة بثقة في الشباك في الدقيقة 49، مانحاً فريقه الأفضلية مجدداً. وبدت صفوف الوصل مرتبكة في الدقائق الأولى، قبل أن يستعيد الفريق توازنه تدريجياً ويحاول فرض سيطرته على مجريات اللعب.



وكثف أصحاب الأرض محاولاتهم الهجومية بحثاً عن التعادل، لكن جميع محاولاتهم اصطدمت بتألق لافت من الحارس إبراهيم لطف الله، الذي تصدى ببراعة لأكثر من فرصة محققة، وضغط الوصل أكثر على دفاع المحرق حتى تمكن مدافعه أدريلسون سيلفا من خطف هدف التعادل في الدقيقة 84.