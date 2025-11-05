مدرب سيراميكا: التتويج بلقب السوبر طموح مشروع للفرق الأربعة وسنعمل من أجله



أكد المدرب المصري علي ماهر، المدير الفني لفريق نادي كليوباترا سيراميكا، أن طموحهم هو الفوز على الأهلي غداً الخميس في نصف نهائي كأس السوبر، والذهاب إلى المباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب، وقال إن هذا حق مشروع للفرق الأربعة، وأوضح أنهم من أجل تحقيق هذا الهدف ظلوا يعملون بجد خلال الأيام السابقة مع إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة لأن الأهلي فريق كبير وهو يدخل أية مباراة بهدف الفوز.



وقلل مدرب سيراميكا من تأثير الضغوط في لاعبي فريقه أمام الأهلي موضحاً أنهم تعودوا عليها وأصبحت لديهم شخصية قوية ودائماً يدخلون في تحدٍّ مع أنفسهم ويفكرون في تحقيق الانتصارات وهذا ما لمسناه خلال الفترة الماضية والدليل الظهور القوي للفريق في المباريات السابقة.



وحول الحالة الصحية لثنائي الدفاع سعد سمير، وكريم الدبيس، أوضح أن الأول أصبح في حالة جيدة وشارك في التدريبات وهو جاهز للمباراة، أما بالنسبة لكريم الدبيس، فلا يزال يحتاج لبعض الوقت وربما شارك في المباراة الثانية.



وأرجع ماهر النجاح الذي حققه فريق كليوباترا تحت قيادته، إلى العمل الجاد والمنظم الذي قامت به المنظومة ككل بداية من الإدارة التي وفرت كل أسباب النجاح وحققت لكل لاعب رغبته وهيأت للفريق مناخاً جيداً للعطاء، وكذلك اللاعبين الذي ظلوا يقاتلون ببسالة ورجولة في الميدان، وقال إن العمل ثم العمل هو سبب أي نجاح في أي مجال وهذا ما ظل يقوم به الفريق طوال الفترة السابقة.