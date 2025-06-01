النصر يعتمد الهوية الجديدة لشعاره التاريخي

اعتمد نادي النصر الهوية الجديدة لشعاره التاريخي، بعدما قرر إعادة استخدامه تلبيةً لطلب جماهيره، وجاءت الهوية الجديدة بثلاثة تصاميم مختلفة من ناحية الألوان، وبعد انتهاء حملة التصويت التي أطلقها «العميد» على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الشكل الأنسب، صوّتت الجماهير بنسبة 90% على "الخيار الأول" ليكون الشعار المعتمد والهوية الرسمية لكرة القدم في نادي النصر الرياضي.

ويتميّز الشعار التاريخي بالشكل الدائري، ويتضمّن اسم «النصر» باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس 1945، وهو أول نادٍ إماراتي (عميد الأندية). وفي الوسط، يظهر حرف V المستمد من كلمة Victory، ويجسّد جوهر النادي واسمه (النصر). كما ترمز الأجزاء الزرقاء داخل الكرة إلى الإمارات السبع، ويُعدّ إكليل الغار، وهو شعار أولمبي، رمزاً للانتصارات والتتويج.

ويُعتبر هذا الشعار، الذي اشتهر به «العميد» على مدى سنوات طويلة، رمزاً لفترة "الزمن الجميل" التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب. وكانت جماهير «العميد» قد أطلقت قبل فترة قصيرة وسم «عودة شعار النصر» عبر منصة "إكس"، طالبت من خلاله إدارة ناديها بإعادة استخدام الشعار التاريخي بدلاً من الشعار الحالي الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات.

وسيتم اعتماد الشعار كهوية بصرية لشركة النصر لكرة القدم في جميع الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم في النادي، والتي تشمل الأطقم الرياضية للفريق الأول وفرق الأكاديمية، وكافة المواد الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية المختصة بقطاع كرة القدم بنادي النصر الرياضي، بالإضافة إلى مرافق استاد آل مكتوم، واستاد حميد الطاير، ومبنى مدرسة الكرة التابعة لشركة النصر لكرة القدم، إلى جانب المنتجات الرسمية والبضائع المخصصة للجماهير المتعلقة بشركة النصر لكرة القدم.

ومن جانب آخر، سيظل الشعار الحالي، والمستحدث منذ عام 2022، كهوية لنادي النصر الرياضي وشركة النصر للاستثمار وشركة النصر للألعاب الجماعية.