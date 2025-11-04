باولو سوزا: شباب الأهلي تلقى درساً قاسياً وعلينا التعلم منه



اعتبر باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، خسارة «الفرسان» من مضيفه الدحيل القطري 1-4، ضمن الجولة الرابعة من دوري منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، درساً قاسياً يجب التعلم منه جيداً، لتجنب تكراره مستقبلاً. وقال المدرب البرتغالي: كانت هذه المباراة درساً قاسياً، وعلينا أن نتعلم منها جيداً، لأننا ارتكبنا العديد من الأخطاء ومنحنا المنافس مساحة في خط دفاعنا، واستقبلنا هدفاً مبكراً وواجهنا صعوبات كبيرة في التعامل مع تأخرنا في النتيجة في وقت مبكر جداً. وأضاف: أتيحت لنا فرص للعودة إلى أجواء المباراة في بداية الشوط الثاني، لكننا أهدرناها، وعلينا أن نضع هذه المباراة خلفنا ونتطلع إلى تعويض ذلك في المباريات المقبلة».



في المقابل، أشاد جمال بلماضي مدرب الدحيل، بلاعبيه على استجابتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية الصعبة، وقال: «قدم اللاعبون مستوى مميزاً خلال هذه المباراة، وشهدنا رد فعل قوياً، ونحن سعداء بهذا الفوز الكبير، وأنا واثق من قدرة الفريق على تقديم أفضل ما لديه دائماً والحفاظ على هذا المستوى.

وأضاف: سيطرنا على مجريات المباراة، وكنا أسرع في استعادة الكرة، مما سمح لنا بتحقيق العديد من المزايا، والتحدي الذي نواجهه هو كيفية الحفاظ على هذا المستوى العالي، وسر نجاحنا اليوم هو الجهد الجماعي لكل فرد من أفراد الفريق.



ويسعى شباب الأهلي للتعافي عندما يواجه ضيفه الاتحاد السعودي في 24 نوفمبر الجاري، بعدما عاش الفريق ومدربه باولو سوزا، ليلة محبطة بانتهاء البداية الجيدة للموسم الجديد من المشاركة الآسيوية بشكل سيىء.

وتحمل الخسارة أمام الدحيل، الرقم 6 في سلسلة المباريات التي خسرها شباب الأهلي تحت قيادة باولو سوزا، والذي قاد الفريق في 63 مباراة منذ توليه مسؤولية الفريق قبل انطلاقة الموسم الماضي، وحقق خلالها الفريق الفوز في 42 مباراة، وتعادل في 15، وسجل 127 هدفاً، وتلقى مرماه 62 هدفاً.



أما الدحيل الذي قدم أداءً مميزاً في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في النسخة الحالية، وأنعش الفوز على «الفرسان» من آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، بعد بداية بطيئة في مشواره، ويستضيف الدحيل في الجولة الخامسة، مواطنه الغرافة القطري يوم 24 نوفمبر الجاري.