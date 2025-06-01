الحتاوي يشرف على «تفتيش» صالة الأكاديمية الوطنية في قرغيزستان

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدكتور محمد الحتاوي في منصب مفتش دولي لصالات كرة القدم ، ليكون بذلك أول إماراتي يتقيد في هذا المنصب بعد سنوات من الخبرة والعمل كمراقب دولي لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعرب الحتاوي عن سعادته بالثقة التي حصل عليها من الاتحاد الآسيوي، معتبراً المنصب الجديد مسؤولية كبيرة وتحدياً جديداً لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية والقارية.

وسيبدأ الدكتور محمد الحتاوي مشواره كمفتش صالات دولي بتفتيش صالة الأكاديمية الوطنية في جمهورية قرغيزستان خلال الفترة ما بين 02 الى 04 من شهر يونيو المقبل، حيث تستضيف جمهورية قرغيزستان في الفترة ما بين من 22 إلى 30 نوفمبر 2025 احدى المجموعات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات والمقرر إقامتها في اندونيسيا 2026.