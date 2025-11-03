قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري والجيش الملكي وشبيبة القبائل المجموعة الأقوى



يخوض الأهلي المصري مواجهات شاقة في مسعاه لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما أوقعته قرعة النسخة الثانية والستين في المجموعة الثانية «الحديد»، إلى جانب الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري ويونغ أفريكانز التنزاني.

ويأمل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب في المسابقة القارية الأهم «12 لقباً»، رغم مروره بمرحلة انتقالية على صعيد التشكيلة بقيادة المدرب يس ثوروب.

ويدرك الدنماركي تماماً صعوبة المجموعة ضد فرق عريقة وجماهيرية، ولا سيما الجيش الملكي الذي يمني النفس بالذهاب بعيداً وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 1985، وكذلك شبيبة القبائل الذي توج باللقب في مناسبتين 1981 و1990.



في المقابل، فإن الممثل الثاني لمصر في المسابقة بيراميدز يتطلع للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، إذ وضعته القرعة في مجموعة متوازنة مع نهضة بركان المغربي في إعادة لمباراة الكأس السوبر الأفريقي الذي حسمها بيراميدز، وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

ويُعدّ الفريقان المغربي والمصري من بين الأكثر تنافسية في السنوات الأخيرة على المستوى القاري، حيث يشارك بيراميدز في دوري الأبطال للمرة الثالثة، وكان قد فاجأ الجميع في الموسم الماضي بصعوده على منصة التتويج القارية لأول مرة في تاريخه، بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.



ويخوض بركان دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، مستفيداً من حصد لقب الدوري المغربي في الموسم الماضي للمرة الأولى أيضاً بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني وكوكبة من أهم نجوم القارة حالياً، ولا سيما الحارس المخضرم منير المحمدي والمهاجم أسامة لمليوي.

وعرف الفريق البرتقالي نجاحاً كبيراً في المواسم الماضية في كأس الاتحاد «الكونفدرالية» إذ توج بلقبها ثلاث مرات: 2020 على حساب بيراميدز و2022 و2025 وحل وصيفاً مرتين 2019 و2024. ومن المتوقع أن ينحصر التنافس بين الثنائي المصري والمغربي بقوة على المقعدين المؤهلين إلى الدور الثاني.



وتعرف المجموعة الثالثة صداماً عربياً خاصاً بين مولودية الجزائر بطل 1976 والهلال السوداني صعب المراس، وكلاهما سيكون أمام مهمة شاقة لتخطي ماميلودي صنداونز القوي بطل 2016 ووصيف النسخة الماضية، فضلاً على سان إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

وجاء الترجي التونسي الطامح للقبٍ خامس بعد 1994 و2011 و2018 و2019، في مجموعة سهلة نسبياً ضد الملعب المالي وبيترو دي لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني الذي يعد المنافس الأبرز لفريق «باب سويقة».

ستنطلق مباريات دور المجموعات في 21 نوفمبر الحالي وتستمر حتى 14 فبراير 2026، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بين 13 و21 مارس، في حين تقام مواجهات نصف النهائي بين 10 و18 أبريل، وتقام مباراتا الدور النهائي في 16 و23 مايو كموعد مبدئي.