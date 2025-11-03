شباب الأهلي يخسر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة



تعثرت مسيرة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم، بالخسارة أمام مضيفه الدحيل القطري بنتيجة 1-4، في المواجهة القوية التي جرت بينهما على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري منطقة الغرب، ليتوقف رصيد شباب الأهلي عند 7 نقاط، ورفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط، وأحرز هدف شباب الأهلي برينو كاسكاردو في الدقيقة 42، بينما سجل أهداف الدحيل، إدميسلون، وبينجامين بوريجايد، وعادل بولبينة، ولويس ألبرتو، في الدقائق 2 و39 و57 و90+2 من عمر المباراة التي شهدت تصدي حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، لركلة جزاء سددها للدحيل بياتيك في الدقيقة 68.



وجاءت المباراة مثيرة وقوية في أحداثها، بعدما تلقى شباب الأهلي هدفاً مبكراً ومفاجئاً في الدقيقة 2، بتسديدة قوية بقدم لاعب الدحيل، إدميسلون، ثم تدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 5، لإلغاء ركلة جزاء احتسبها حكم الساحة لمصلحة شباب الأهلي، بعدما أظهرت حدوث لمسة اليد من لاعب الدحيل خارج منطقة الجزاء، ومالت الأفضلية للفريق القطري في الدقائق التالية، وتألق حمد المقبالي حارس «الفرسان» في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، أبرزها رأسية لاعب الدحيل كريستوف بياتيك.



وتمكن الدحيل من ترجمة تفوقه إلى هدف ثانٍ بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء من لاعبه بينجامين بوريجايد، في الدقيقة 39، وقلص شباب الأهلي الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 42، من ركلة ركنية لعبها كارتابيا من الجانب الأيسر على الزاوية القريبة، وحولها برينو كاسكاردو برأسه في الشباك، لينتهي الشوط الأول لمصلحة الدحيل بهدفين مقابل هدف.



وأجرى شباب الأهلي تغييراً مبكراً مع انطلاقة الشوط الثاني، بخروج سلطان عادل للإصابة في الدقيقة 50، ونزول اللاعب ماتيوس ليما، وكاد شباب الأهلي أن يدرك التعادل بتسديدة بالا، التي لامست القائم في طريقها إلى خارج الملعب، ورد الدحيل بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة أخرى قوية بقدم عادل بولبينة، من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57، بعد تمريرة عرضية وصلته من الجانب الأيمن.



واحتسب الحكم ركلة جزاء للدحيل بعد إعاقة إدميسلون داخل منطقة الجزاء، وسددها بياتيك، وتصدى لها المقبالي، ليحرم الدحيل من هدف رابع في الدقيقة 68، وحاول «الفرسان» تسجيل هدف ثانٍ في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، ولكن نجح الفريق القطري في إنهاء المباراة بهدف رابع عن طريق لويس ألبرتو في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.