العين وزاخو العراقي.. إثارة بالجولة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية



يأمل فريق العين في متابعة نتائجه القوية بدوري أبطال الخليج للأندية، عندما يحل ضيفاً على فريق نادي زاخو العراقي في التاسعة بتوقيت الإمارات من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب زاخو الدولي، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج لكرة القدم، في مواجهة خليجية ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية قياساً على إمكانات الفريقين ودوافعهما لتحقيق الفوز.



يحتاج العين الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط للفوز أو التعادل لينفرد بالصدارة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على سترة البحريني والقادسية الكويتي، في حين يتعين على زاخو العراقي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط الفوز ليضمن الصدارة، وهو الأمر الذي يضاعف من إثارة المواجهة، خصوصاً أن الفريق العراقي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، في حين يدخل الفريق البنفسجي بمعنويات عالية بعد المردود الفني المتميز الذي قدمه في المباراتين السابقتين والذي توجه بالفوز 4-1 على سترة البحريني بالجولة الأولى على ملعب استاد هزاع بن زايد، و1-0 على القادسية الكويتي على ملعب الأخير، وينتظر أن يدخل مباراة الليلة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع العمل على خطف هدف مبكر يربك به حسابات الخصم ومن ثم العمل على تعزيزه أو المحافظة عليه حتى نهاية اللقاء والعودة من هناك بالنقاط كاملة



ووصلت البعثة العيناوية، أول من أمس، إلى محافظة دهوك العراقية، حيث أدى الفريق حصته التدريبية الرئيسية على ملعب المباراة وخلالها عمد المدرب إلى إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات تضمنت تنفيذ التكتيك مع الحرص على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات فوراً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.