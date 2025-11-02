سوزا: تنتظر شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام الدحيل



أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على صعوبة مواجهة مضيفه الدحيل القطري عند الساعة الثامنة من مساء غد الاثنين بتوقيت الإمارات، على إستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ندرك صعوبة المهمة في مواجهة الدحيل القوي، ونحن جاهزون لخوض اللقاء غداً، ونتطلع للمضي قدماً، ونعلم جيداً أن جميع المباريات في البطولة الآسيوية تتسم بالقوة والتنافسية، ونحن نسعى بدورنا للظهور بشخصيتنا المعتادة والعمل على تحقيق الفوز.



في المقابل، قال الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل: ندرك أهمية الخروج بنتيجة الفوز، لأن وضعنا صعب في المنافسة الآسيوية، ونتمنى أن ننجح في حصد نقاط المباراة، لتكون البداية على طريق التمسك بآمالنا في التأهل إلى الدور التالي.

من جانبه، قال برونو ليموس لاعب شباب الأهلي: «الدحيل فريق مميز، وعلينا تقديم أقصى جهد في اللقاء، وهدفنا مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المنافسة الآسيوية، ومباراتنا مع الدحيل من المواجهات التي تكون فيها تنافسية عالية طوال التسعين دقيقة، خاصة أن المستويات متقاربة، وبالتأكيد التفاصيل الصغيرة ستحسم المواجهة.

بينما قال أدميلسون جونيور لاعب الدحيل: المباراة صعبة، ولكننا سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعبنا وأمام جماهيرنا، وتحقيق الفوز للعودة بالفريق إلى الطريق الصحيح، والتمسك بحظوظنا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.