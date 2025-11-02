«أبيض الناشئين» يدشن مشواره في مونديال الدوحة بلقاء كوستاريكا



يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين «الأبيض» الصغير، مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، في الرابعة والنصف من مساء غد الاثنين، بلقاء منتخب كوستاريكا في الملعب رقم 8 في منطقة اسباير، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، والتي تشهد أيضاً في الخامسة من مساء غد، مواجهة منتخبي السنغال وكوستاريكا، على الملعب رقم 1.

وتأهل «أبيض الناشئين» إلى المونديال، بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 17 سنة بالمملكة العربية السعودية، وسيكون ظهوره في قطر، هو الرابع في تاريخه بمونديال الناشئين، ويسعى إلى تجاوز أفضل نتائجه، عندما وصل إلى الدور ثمن النهائي لنسخة عام 2009 من كأس العالم تحت 17 سنة.



بينما تأهل منتخب كوستاريكا للمونديال، بعد تصدره لمجموعته في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة، وستكون مشاركته العاشرة في مونديال 2025، وأفضل إنجازاته كان الخروج من الدور ربع النهائي في نسخ مونديال الناشئين أعوام 2001، 2003، 2005 و2015.

يقود منتخبنا المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي، والذي اختار قائمة تضم 21 لاعباً لتمثيل الدولة في مونديال الناشئين، وخاض منتخبنا مباراتين وديتين أمام منتخبي مالي وبوليفيا، خلال تجمعه الداخلي الذي اختتم أمس الأول، وتعادل في المباراتين بهدف لمثله.



أما لاعبو المنتخب، فهم جاسم عبد الله، مبارك البريكي وسعيد الراشدي في حراسة المرمى، وأحمد إكرامي، سعد مبارك، سهيل النوبي، فهد خليل وسالم عصام في خط الدفاع، وعبد الله راشد، فيصل محمد، محمد سالم، محمد جمال، إبراهيم يوسف، عبد الله مناد، عيسى البلوشي، جايدن أديبا وعبد الله حاتم في خط الوسط، ومايد عادل، علي الجسمي، محمد السعدي ومحمود بدر في خط الهجوم.

واختار الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، لاعب منتخبنا الوطني للناشئين، مايد عادل، ليكون أبرز لاعبي «الأبيض» المرشحين للتألق في البطولة، وقال عنه: «مايد عادل، مهاجم نادي النصر، الذي يشبه نفسه بالإيفواري ديديه دروغبا، يشغل مركز رأس الحربة، ويتمتع ببنيان جسدي قوي، تألق سابقاً في كأس آسيا تحت 17 سنة 2025، بتسجيله هدف التقدم الأول، حيث كانت هذه المباراة مهمة في الوصول إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2025، كما ساهم في تأهل الإمارات إلى كأس آسيا، بتسجيله الهدف الأول في مباراتيّ التأهل ضد ماليزيا ولاوس، وقدم مستوياتٍ لا تنسى في دورة الألعاب الخليجية للشباب 2024 في أبوظبي، حيث توج هدافاً للبطولة».



وفي المقابل، يقود منتخب كوستاريكا، المدرب راندال رو، وأبرز لاعبيه إسحاق باديلا، والذي يشغل مركز الجناح الأيمن، وتألق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة، محرزاً 5 أهداف، ساهمت في حجز كوستاريكا لمقعدها في قطر، ويُعدّ باديلا عنصراً هجومياً حيوياً في خطة فريقه، التي عادةً ما تكون 4-2-3-1 أو 4-3-3، ويلعب باديلا لصالح فريق ألاخويلينسي الكوستاريكي، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في مارس 2025.