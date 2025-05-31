العين يمدد عقد لاعبه محمد عباس حتى 2029



أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تجديد عقد لاعب خط الوسط محمد عباس «22 عاماً» لأربع سنوات مقبلة حتى 2029، في إطار حرص إدارة النادي على تعزيز استقراره الفني والحفاظ على المواهب التي نشأت وتدرّجت في بيئته.

ويعد محمد عباس أحد أبرز مواهب أكاديمية نادي العين لكرة القدم، حيث نشأ بين جدرانها منذ طفولته، وواصل التقدم بثبات حتى وصل إلى الفريق الأول، وشارك في تحقيق بطولات عدة، مؤكداً انتماءه الكامل لهذا الكيان.

وعبر لاعب العين عن شكره لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على ثقته الغالية، والدعم الكبير، وقال إن الانتماء لنادٍ بحجم العين يعني الكثير لأي لاعب كرة قدم، وشعاره شرف كبير لكل من تسنت له فرصة الانتماء للعين. وتعهد لجمهور العين بمواصلة العطاء بكل إخلاص، والعمل على أن يكون على قدر الثقة والمسؤولية، وقال: كما كنت دائماً جزءاً من هذا النادي، سأبقى جندياً من جنوده، أقاتل في الملعب من أجل الشعار، ومن أجل من وثقوا في قدراتي.