شباب الأهلي يسعى لكتابة تاريخ آسيوي جديد أمام الدحيل في الدوحة



يحل شباب الأهلي ضيفاً على الدحيل القطري في مواجهة قوية تنطلق عند الساعة الثامنة من مساء غدٍ الاثنين بتوقيت الإمارات، على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 ـ 2026. ويحتل شباب الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري منطقة الغرب برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي في المركز الثاني، ونقطتين عن الهلال السعودي في الصدارة.

فيما يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن «الفرسان»، ثم يحتل كل من تراكتور الإيراني والشارقة المركزين الخامس والسادس برصيد 5 و4 نقاط بالترتيب، ويليهما الاتحاد السعودي في المركز السابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الغرافة القطري في المركز الثامن.



ويأتي السد القطري في المركز التاسع بنقطتين، ومواطنه الدحيل في المركز العاشر بنقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن الشرطة العراقي في المركز 11، ولا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط في المركز 12 الأخير.

وسيكون لقاء الغد، تاريخي بين الفريقين كونه الأول بينهما، كما يسعى من خلاله شباب الأهلي لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، ليكون الفوز غداً، دفعة كبيرة لطموحاته في بلوغ الدور ثمن النهائي.



ويدخل «الفرسان» المواجهة بثقة عالية بعد بدايتهم الموفقة في البطولة، بتعادلهم في الجولة الأولى مع تراكتور في دبي 1 ـ 1، ثم فوزهم في الجولة الثانية على الاتحاد في جدة 1 ـ 0، وفي الجولة الثالثة على ناساف في دبي 4 ـ 1.

ويبرز الجناح غويلهرم بالا كأحد أبرز نجوم شباب الأهلي هذا الموسم، إذ صنع 5 فرص محققة للتسجيل، ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للفرص في البطولة الآسيوية، إلى جانب نجم الوحدة، دوسان تاديتش.

وفي المقابل، يعيش الدحيل موسماً صعباً على الصعيد القاري، بعدما خسر في مباراته الأخيرة أمام الوحدة في أبوظبي بنتيجة 1 ـ 3، وقبلها خسر في الجولة الأولى أمام الهلال في الرياض 1 ـ 2، وتعادل في الجولة الثانية مع الأهلي في الدوحة 2 ـ 2.



وكانت الخسارة أمام الوحدة، هي الثانية على التوالي أمام فرق إماراتية، بعد أن كان الفريق القطري قد حافظ سابقاً على سجل خالٍ من الخسارة في 9 مباريات متتالية أمام أندية من الإمارات.

وعلى الرغم من أن الدحيل لم يواجه مشكلة في التسجيل، إذ هزّ الشباك في جميع مبارياته الثلاث، فإن مشكلته تكمن في دفاعه الذي عانى من استقبال الأهداف، ما يفرض عليه إظهار مزيد من التماسك إذا أراد الحد من خطورة شباب الأهلي الذي سجل 6 أهداف حتى الآن هذا الموسم.



ويذكر أن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب ستشهد يوم 24 نوفمبر الجاري، مواجهات ناساف مع تراكتور في قرشي، والدحيل مع الاتحاد في الدوحة، وشباب الأهلي مع الغرافة في دبي، والأهلي مع الشارقة في جدة، وفي اليوم التالي، يلتقي الوحدة مع السد في أبوظبي، والهلال مع الشرطة في الرياض.



بينما يلتقي ضمن الجولة الرابعة لمنطقة الغرب أيضاً غداً الاثنين، ناساف مع الوحدة في قرشي، وتراكتور مع الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان، وتختتم الجولة بعد غد الثلاثاء، بمواجهات السد مع الأهلي في الدوحة، والاتحاد مع الشارقة في جدة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلاله مارس المقبل، أفضل 8 أندية في كل منطقة، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.