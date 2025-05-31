منتخبا أذربيجان والمجر يتنافسان غداً على لقب مونديال "الميني فوتبول"

تختتم غداً على صالة الجمباز الوطنية في العاصمة الأذربيجانية باكو، بطولة العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الخامسة بالمباراة النهائية بين منتخبي أذربيجان والمجر، وتسبقها مباراة تحديد المركزين والثالث والرابع بين منتخبي صربيا ومونتينيغرو.

وانطلقت البطولة يوم 21 مايو الجاري، بمشاركة 32 منتخبا في 8 مجموعات، من بينها منتخب الإمارات.

وتأهل منتخب أذربيجان إلى نهائي البطولة بعد فوزه مساء أمس على نظيره مونتينيغرو 2 – 1، بينما جاء تأهل المنتخب المجري بفوزه على منتخب صربيا 3 – 1 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وأكد أشرف بن صالحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الكونفدرالية الأفريقية، إقامة مراسم احتفالية في نهائي البطولة غدا، بتتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز أفضل حارس ولاعب وهداف البطولة، وبث الفعاليات الختامية لنحو 20 محطة تلفزيونية على مستوى العالم.