يونايتد بطلاً لدوري الدرجة الثالثة



تُوج فريق يونايتد بطلاً للنسخة الرابعة لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، بعد تعادله مع فريق 365 بهدف لهدف، في المباراة التي جرت، أول من أمس، على ملعب مدينة دبي الرياضية، في ختام مباريات الفريق في المسابقة، سجل هدف يونايتد ماكا سوسوكو، بينما سجل هدف 365 اللاعب ابيس ديمبا، وجمع فريق يونايتد بطل الدوري 82 نقطة في 30 جولة، حيث فاز في 26 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، ولم يخسر الفريق طوال مشواره في المسابقة، فيما نال فريق دبا مركز الوصافة بـ 78 نقطة.

وقام الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان بتسليم أعضاء فريق يونايتد الميداليات الذهبية ودرع البطولة، حضر التتويج يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات.

يذكر أن جلف يونايتد تُوج بالنسخة الأولى للمسابقة 2021-2022، وحصد رويال درع المسابقة في موسم 2022-2023، بينما نال الصقور العربية لقب النسخة الثالثة في موسم 2023-2024.