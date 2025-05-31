تتويج شباب الأهلي «أ» بكأس السوبر تحت 14 سنة



تُوج فريق شباب الأهلي «أ» ببطولة كأس السوبر تحت 14 سنة، بعد فوزه على فريق نادي العين بالركلات الترجيحية 4 - 3، في المباراة التي أقيمت، أول من أمس، على الملعب الفرعي لأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، وسجل هدفي شباب الأهلي، حمد العبدلي، وزايد جوهر، بينما سجل هدفي العين، سعيد حمد، وجامي راهين.. شهد مراسم التتويج عبدالمحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسلم لاعبي فريق شباب الأهلي وأفراد الجهاز الفني والإداري الميداليات الذهبية وكأس السوبر.