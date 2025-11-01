

تتزايد وتيرة الترقب في العالم العربي مع بقاء 30 يوماً على انطلاق كأس العرب، واحدة من أكبر البطولات الكروية في العالم العربي، وتستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025. وتعود البطولة المرموقة إلى قطر للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة في 2021، والتي أقيمت وللمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وتشهد نسخة هذا العام من البطولة الإقليمية تخصيص جوائز مالية قياسية تجاوزت 36.5 مليون دولار، مما يعزز مكانتها في مصاف البطولات الكبرى في العالم.



ويشارك في الحدث الرياضي المرتقب 16 منتخباً للتنافس على التتويج باللقب، وتأهلت منها تلقائياً 9 منتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية في سلسلة من مباريات التصفيات.

ويسعى المنتخب الجزائري، حامل اللقب، للدفاع عن لقبه، أما المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، فيضع نصب عينيه رفع كأس البطولة لأول مرة، وتم طرح مبيعات التذاكر في 30 سبتمبر الماضي، ويستعد المشجعون من أنحاء المنطقة لمؤازرة منتخبات بلادهم والمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة.



وتنطلق صافرة أول مباراة في 1 ديسمبر 2025، في استاد البيت، بلقاء يجمع المنتخب القطري مع الفائز من مباراة فلسطين وليبيا، فيما تقام المباراة النهائية يوم 18 من الشهر نفسه، في استاد لوسيل الأيقوني، كما تضم قائمة الاستادات التي تستضيف المباريات كلاً من استاد أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، واستاد 974.