حمدان بن مبارك يهنئ الظفرة ودبا بمناسبة التأهل للمحترفين

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ناديي الظفرة ودبا بمناسبة تأهلهما إلى دوري المحترفين, متمنياً لهما التوفيق في مسيرتهما الكروية.

وأكد معالي رئيس الاتحاد أن فريق الظفرة بذل جهوداً كبيرة مكنته من إنهاء المسابقة في صدارة الدوري, مشيراً إلى أن عملاً مميزاً داخل النادي يقف خلف هذا الإنجاز. وقال: " بهذه المناسبة نهنئ إدارة النادي والفريق وجمهوره, ونأمل أن يواصل الظفرة تطوره في المحترفين ليكون مصدراً مهماً للمنتخبات الوطنية وسنداً للكرة الإماراتية في الحاضر والمستقبل."

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد بالتهنئة والتبريكات إلى إدارة نادي دبا والفريق ومحبيه على مركز وصافة دوري الأولى والتأهل للمحترفين, متمنياً أن يُشّكل الفريق إضافة جديدة في المرحلة المقبلة, ويقدم موسماً مميزاً مع كبار الأندية الإماراتية.