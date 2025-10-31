راشد بن حمدان يعتمد تشكيل مجلس شرف نادي النصر برئاسة أحمد بن سعيد



اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتشكيل مجلس شرف نادي النصر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي، وذلك بهدف تعزيز مكانة النادي وتطوير منظومته الإدارية والرياضية، ودعم مسيرته في تحقيق التميز والريادة على الساحة الرياضية الإماراتية.

يأتي تشكيل مجلس الشرف في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة القيادات الوطنية والخبرات الداعمة لمسيرة النادي، وترسيخ دوره مؤسسة رياضية ذات تاريخ عريق يمتد لأكثر من ثمانية عقود، وبما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة نحو المزيد من التنافسية والابتكار في العمل الرياضي والمؤسسي.



وبموجب القرار يتولى مجلس الشرف مهام محورية تتمثل في دعم الرؤية المستقبلية للنادي والإشراف على المبادرات التطويرية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، كما سيعمل المجلس على رعاية المواهب والفئات السنية وتوفير البيئة المثالية التي تمكن الرياضيين من تحقيق البطولات ورفع اسم النادي والوطن في مختلف المحافل.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن تشكيل مجلس الشرف يمثل خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بتكامل تام مع إدارة النادي لتحقيق الأهداف الطموحة التي تليق بتاريخ «العميد» ومكانته كونه أحد أندية الدولة العريقة، مضيفاً أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على الابتكار في الإدارة الرياضية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بجميع الألعاب ضمن منظومة النادي.

مجلس شرف داعم لمسيرة التطوير



يجسد قرار تشكيل مجلس الشرف حرص قيادة نادي النصر على تعزيز العمل المؤسسي وتفعيل دور الكفاءات الوطنية لدعم مسيرة النادي وتحقيق رؤيته في أن يكون نموذجاً يحتذى في التميز الرياضي والإداري.

يضم مجلس شرف نادي النصر الجديد نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة من أبناء النادي ومحبيه، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات الإدارة والرياضة والاقتصاد، ويعد المجلس ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التي يشهدها النادي حالياً، ويسهم في توجيه السياسات العامة وتعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشركاء بما يضمن استدامة النجاح وترسيخ هوية «العميد» العريقة.



أعضاء مجلس الشرف

يضم التشكيل الأعضاء التاليين:

• الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم

•الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم

•معالي مطر محمد الطاير

•معالي مريم أحمد الحمادي

•معالي الفريق عبدالله خليفة المري

•مروان أحمد بن غليطة

•عبدالله أحمد الموسى

•سالم أحمد الموسى

•عبدالله سيف الحثبور

•بطي سعيد الكندي

•طارق حميد الطاير

•عمر عبدالله الفطيم

•سعيد أحمد الطاير

•خالد أحمد بن الشيخ مجرن

•أحمد يوسف حبيب اليوسف

•إقبال يوسف حبيب اليوسف

•عبدالله حمد بن سوقات

•طارق حسين خانصاحب

•غيث سعيد الغيث

•عبدالله سالم بن طوق

•أحمد هاشم خوري

•حمد مبارك بوعميم

•عبدالله جاسم بن كلبان

•عبدالله عبدالرحمن الشيباني

•علي محمد بوجسيم

•عبدالرحمن غانم المطيوعي

•ميرزا حسين الصايغ

•علي عبيد بن قهاش

•عبدالحميد أحمد صديقي

•محمد عبدالمجيد صديقي

•جمال سعيد بن غليطة

•جمال ماجد بن ثنيه

•جمال محمد مطر الحاي

•عقيل عبدالله فلكناز

•قاضي سعيد المروشد

•عبدالله سالم المانع

•عبدالله إبراهيم بن حسين

•ياسر محمد بن خديه

•فيصل عبدالله بالهول

•هشام عبدالله الشيراوي

•شعيب مير هاشم خوري

•خالد عبدالواحد الرستماني

•أميرة حسين سجواني

•موفق أحمد القداح

•منى درويش بوسمرة

•مريم ماجد بن ثنيه

•موزة سعيد المري

•شفيق أحمد صالح عبدالحميد

•إبراهيم حسين الفردان

•خالد حبيب الرضا

•هادي إبراهيم العباس

•عبدالشكور حسين تهلك

•ناصر أمان آل رحمه

•منذر أكرم جمعة

تعيين أمين عام مجلس الشرف

كما اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتعيين منصور رحمة الفلاسي أميناً عاماً لمجلس الشرف، حيث سيتولى مهام التنسيق العام لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، إلى جانب دوره كرئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، بما يعزز التكامل بين المنظومتين الإدارية والاستثمارية للنادي.