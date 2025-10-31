منافسة بين ويمبلي وكامب نو على استضافة نهائي الأبطال عام 2029



من المقرر أن يستضيف ملعب (أليانز أرينا)، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجدداً عام 2028. وفي المقابل، يتنافس كل من ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، مع ملعب (كامب نو) المجدد، في مدينة برشلونة الإسبانية، على استضافة المباراة النهائية لنسخة المسابقة القارية عام 2029. وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، قائمة الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافة النهائي، ما يشير إلى أن النهائي الذي طال انتظاره في مدينة نيويورك الأمريكية لن يقام قبل عام 2030 على الأقل.



وذكر يويفا في بيان: «إعلانات الاهتمام غير ملزمة، ويجب تقديم العروض النهائية مع ملفات الاستضافة بحلول 10 يونيو المقبل».



واحتضنت ميونيخ نهائي الموسم الماضي، في حين استضاف ملعب ويمبلي النهائي السابق عام 2024، بينما لم يستضف ملعب برشلونة نهائي دوري الأبطال منذ عام 1999.



ومن المقرر أن تتخذ اللجنة التنفيذية ليويفا في سبتمبر المقبل القرار النهائي بشأن الملاعب المضيفة للمباريات النهائية بجميع مسابقات الأندية في عامي 2028 و2029.



ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست مع موعد انطلاق جديد في وقت مبكر من المساء، فيما يجرى نهائي عام 2027 في ملعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.