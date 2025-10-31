إثارة مرتقبة في الملاعب الأوروبية



تشهد الملاعب الأوروبية السبت عدداً من المباريات القوية، لعل أبرزها لقاء أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي مع مضيفه بيرنلي صاحب المركز الـ 16 في مباراة يسعى فيها الفريق اللندني لمواصلة انتصاراته، والاحتفاظ بالصدارة، بينما يشهد اليوم نفسه ديربي لندنياً ملتهباً بين توتنهام وتشلسي، وفي إيطاليا يواجه نابولي المتصدر ضيفه كومو مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الخامس.



ويواجه باريس سان جيرمان متصدر الترتيب نيس صاحب المركز الثامن، في الوقت الذي تترقب فيها ألمانيا وعشاق الكرة في كل العالم مواجهة بايرن ميونيخ متصدر الترتيب والساعي للانتصار الـ 15 على التوالي في جميع المسابقات ليعزز رقمه القياسي، ولكنه يواجه ليفركوزن صاحب الرقم القياسي في تفادي الخسارة بعيداً عن ملعبه، بينما يواجه ريال مدريد متصدر الليغا فالنسيا في مباراة أولى للملكي بعد فوزه بالكلاسيكو في الجولة الماضية.