بعثة منتخب الإمارات للناشئين تغادر إلى الدوحة للمشاركة في مونديال تحت 17 سنة



غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين الخميس إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كرواتيا والسنغال وكوستاريكا.



وتضم القائمة الرسمية لمنتخبنا في مونديال الناشئين وبحسب لائحة البطولة 21 لاعباً، وهم: جاسم عبدالله، مبارك البريكي، سعيد الراشدي (حراس المرمى) وأحمد إكرامي، سعد مبارك، سهيل النوبي، فهد خليل، سالم عصام (خط الدفاع) وعبدالله راشد، فيصل محمد، محمد سالم، محمد جمال، إبراهيم يوسف، عبدالله مناد، عيسى البلوشي، جايدن أديبا، عبدالله حاتم (خط الوسط) ومايد عادل، علي الجسمي، محمد السعدي، محمود بدر (خط الهجوم).



وحرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على لقاء لاعبي منتخبنا الوطني للناشئين والجهازين الفني والإداري، خلال وجودهم في مقر الاتحاد بدبي استعداداً للسفر.



وخلال اللقاء، دعا عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد اللاعبين، إلى الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال التجمعات الداخلية والخارجية والمباريات الودية، وبذل أقصى الجهد وتقديم أفضل المستويات، سعياً للتأهل إلى المرحلة التالية من المونديال العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه ثقة الجميع بقدرات اللاعبين ومواهبهم، وإيمانهم بقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير الكرة الإماراتية.



ويبدأ أبيض الناشئين مشاركته في المجموعة الثالثة للمونديال العالمي بلقاء منتخب كوستاريكا يوم 3 نوفمبر، ثم يواجه المنتخب الكرواتي يوم 6 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمباراته أمام منتخب السنغال يوم 9 نوفمبر.



وكان منتخبنا للناشئين قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخبي مالي وبوليفيا خلال تجمعه الداخلي الذي اختتم، أول من أمس، وتعادل في المباراتين بهدف لمثله.