«بومة الصحراء» تميمة كأس العالم للناشئين «قطر 2025»



كشف الخميس عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة «FIFA قطر 2025™»، التي تنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل بمجمع أسباير زون الرياضي، بمشاركة 48 منتخباً، بما فيهم منتخبنا الوطني في أول نسخة تقام بالنظام الموسع الجديد.



وتجسد التميمة الجديدة «بومة الصحراء» رمزاً للحكمة والرؤية الثاقبة، وتكريماً للاعب الصربي السابق والخبير التكتيكي فيليبور «بورا» ميلوتينوفيتش، الذي قاد خمسة منتخبات وطنية مدرباً في نسخ متتالية من كأس العالم FIFA™، قبل أن يسهم في تطوير كرة القدم القطرية من خلال عمله مدرباً ومستشاراً وخبيراً في اكتشاف المواهب.



وترمز التميمة إلى الدور المهم الذي يؤديه كشافو المواهب في تمهيد الطريق أمام نجوم المستقبل، وتأتي لتجسد روح البطولة التي تجمع أبرز اللاعبين الصاعدين من مختلف دول العالم في أجواء احتفالية بالعاصمة القطرية الدوحة.



يُذكر أن البطولة شهدت عبر تاريخها بروز عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالميين، من بينهم جيانلويجي بوفون وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو.