«عضاض الكويت» يعيد ذكريات لويس سواريز



قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، الخميس، إيقاف اللاعب الليبي محمد الصولة، المحترف بفريق نادي القادسية الكويتي 8 مباريات مع فرض غرامة مالية 1000 دينار كويتي، إضافة لعقوبة الطرد بعد قيامه بعض مدافع السالمية، البرازيلي أليكس ليما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد ثامر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري زين الممتاز، وانتهت سلبياً، وقام الحكم الهولندي الذي أدار المباراة بطرد اللاعب بالبطاقة الحمراء قبل عشر دقائق من انتهاء المواجهة بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أثبتت العضة.



وأعادت الواقعة للأذهان قصة أشهر (عضة) في تاريخ كرة القدم عندما قام مهاجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، بعضّ مدافع إيطاليا جورجيو كيليني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال البرازيل 2014، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم وقتها إيقافه 9 مباريات دولية وعدم السماح له بممارسة «أي نشاط كروي» على مدى أربعة أشهر، وتلك كانت أقسى عقوبة يفرضها الاتحاد الدولي على لاعب مشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم.



وسبق للمهاجم الأوروغواياني استعمال أسنانه أكثر من مرة في الاعتداء على منافسيه، كما حدث في مباراة فريقه السابق أياكس أمستردام أمام أيندهوفن في الدوري الهولندي إذ قام بعضّ لاعب أيندهوفن عثمان بقال، وفي مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، حيث عضّ المدافع الصربي إيفانوفيتش، كما عض المدافع الإيطالي كيليني، خلال مباراة منتخب بلاده وإيطاليا.