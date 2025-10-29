«متحف الوالي» يوثق رحلة عطاء نصف قرن



سجلت صحيفة «البيان» زيارة إلى منزل علي الوالي القطب الرياضي الشامل، في إمارة رأس الخيمة، الذي يقيم به متحفاً رياضياً مصغراً يوثق مسيرته الطويلة في الملاعب والعمل الإداري والتي تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان، حيث تزدان جدران مجلسه بعشرات الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير والبطاقات والقمصان الرياضية التي جمعها على مدار مشواره الغني بالعطاء، لتشكل لوحة فريدة تحكي تاريخ بدايات الرياضة الإماراتية.



بدأ علي الوالي مسيرته لاعباً في نادي الإمارات قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب والتحكيم، ثم خاض تجربة إدارية مميزة من خلال عمله في أول اتحاد لكرة القدم في الدولة، كما واصل عطاؤه في اتحاد الدراجات لمدة تجاوزت 20 عاماً، مؤكداً خلال اللقاء أن الرياضة كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية ومتابع لكل تفاصيلها وأحداثها، متمنياً أن ينجح منتخبنا الوطني في تعويض الفرصة السابقة التي أهدرها ببلوغه نهائي كأس العالم 2026.



وخلال الزيارة، أوضح علي الوالي أنه أنشأ متحفه الخاص قبل نحو 25 عاماً بهدف جمع وحفظ المقتنيات الرياضية التي عايشها على مدى سنوات طويلة، حفاظاً على ذاكرة الرياضة الإماراتية، ولتكون مرجعاً للأجيال القادمة، وأشار إلى أن المتحف أصبح محطة يزورها العديد من المهتمين بالشأن الرياضي والباحثين في تاريخ الرياضة بالدولة، مؤكداً فخره بكل لحظة عاشها داخل الملاعب وخارجها، وأن ما يحتفظ به من مقتنيات ليس مجرد تذكارات، بل شواهد على رحلة حافلة بالجهد والانتماء والعطاء في خدمة الرياضة.