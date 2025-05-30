دوري أدنوك للمحترفين.. أرقام ونجوم وأبطال في موسم 2024 – 2025

أسدل الستار على منافسات دوري أدنوك للمحترفين مطلع الأسبوع الحالي، بعد 275 يوماً من التنافس الكروي الاستثنائي، الذي شهد أداءً لافتاً على المستويين الفني والتنظيمي، واختتم بتتويج نادي شباب الأهلي بلقب النسخة الخامسة له في عهد الاحتراف، متساوياً مع العين كأكثر الفرق تتويجاً خلال هذه الفترة.

وواصل شباب الأهلي تألقه بتحقيقه لقبه الثاني في غضون ثلاثة مواسم، بعد تتويجه السابق في موسم 2022-2023، حيث كان قد توج أيضاً في موسمي 2013-2014 و2015-2016.

ودوّن المدرب البرتغالي باولو سوزا اسمه في سجلات البطولة كونه ثاني مدرب برتغالي يحقق اللقب بعد ليوناردو جارديم، وسادس مدرب يُتوّج في أول مواسمه في المسابقة بحسب آخر التحديثات في بيانات رابطة دوري المحترفين الإماراتية، وذلك ضمن قائمة ضمّت أسماء بارزة مثل كوزمين، وهاسيك، وريبيروف، وميلوييفيتش. الجدير بالذكر أن آخر أربعة ألقاب للدوري حققها مدربون في موسمهم الأول.

ومن أبرز الأرقام والإحصاءات للبطولة في هذا الموسم أن شباب الأهلي أنهى المنافسات بـ60 نقطة، ليكون هذا الموسم هو الثامن الذي يُتوّج فيه البطل برصيد 60 نقطة أو أكثر، والثالث لشباب الأهلي بهذه الصيغة بعد موسمي 2013-2014 و2015-2016.

وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة هذا الموسم 582 هدفاً، بانخفاض بلغ 42 هدفاً عن الموسم الماضي. وسُجلت 318 هدفاً في الشوط الثاني مقابل 264 في الشوط الأول. وتكررت نتيجة الفوز 1-0 و2-1 في 27 مباراة، كأكثر النتائج شيوعاً.

أشهر الحكام 720 بطاقة صفراء و41 بطاقة حمراء، بانخفاض بلغ 18 بطاقة حمراء عن الموسم السابق، فيما تم احتساب 79 ركلة جزاء، أقل بـ4 ركلات من الموسم المنصرم.

ونجح شباب الأهلي هذا الموسم في المحافظة على نظافة شباكه في 10 مباريات على الأقل للمرة الرابعة، بينما سجل خورفكان أفضل مواسمه احترافياً بـ9 انتصارات و41 هدفاً، وكان أكثر الأندية إشراكاً للاعبين مختلفين، فيما حصد الوصل أكبر عدد من النقاط بعد التأخر (18 نقطة)، وفقد البطائح والجزيرة أكبر عدد من النقاط بعد التقدم (19 نقطة لكل منهما).

أما هدف فيف أوتابور لفريق العروبة في مرمى بني ياس فقد جاء بعد أطول سلسلة تمريرات هذا الموسم.

وكان شباب الأهلي الأكثر جمعاً للنقاط على أرضه وخارجها، بينما شهدت مباريات خورفكان أعلى حصيلة تهديفية بـ93 هدفاً، فيما كانت مباريات الشارقة الأقل بـ66 هدفاً. وتفوق شباب الأهلي في موسمه الاستثنائي أيضا في أهداف الكرات الثابتة حيث إنه سجل 47 % من أهدافه من الكرات الثابتة.

وبالنسبة للأرقام الفردية فقد شهد الموسم تسجيل 6 ثلاثيات "هاتريك"، نصفها كان من نصيب كودجو لابا هداف نادي العين، فيما سجل عمر خريبين لاعب الوحدة الهاتريك مرتين، وجواو بيدرو لاعب الوصل صاحب الهاتريك الأخير. كما شهد الدوري 52 ثنائية، منها 8 لعجمان، وهو الرقم الأعلى بين الفرق.