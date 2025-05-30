خلدون المبارك: مانشستر سيتي يتعلم من الإيجابيات والسلبيات

في تصريحات لقناة النادي الرسمية قال معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، إن النادي يملك القدرة والإصرار على العودة للمستوى الذي يعلمه الجميع عنه، وأضاف أنه تم بوضوح تحديد الأهداف في الانتقالات الصيفية كما تطرق بالحديث عن مغادرة الكابتن دي بروين للفريق بعد سنوات من الإنجازات.

وقال معاليه : أصبح هذا الموسم وراءنا الآن، لكننا سنعود مرة أخرى، وسنحرص على أن نأخذ معنا کل الأمور الإيجابية، والأمور السلبية أيضاً وسنتعلم ونستفيد منها في تطوير أدائنا في الموسم المقبل. ویمكنني أن أوكد لكم أن هذا النادي سيبذل كل ما في وسعه للعودة إلى المستوى الذي نعلم جميعاً أن لدينا القدرة والإصرار على تحقيقه.

كل ما أريده الآن هو طي صفحة الموسم الماضي والبدء فوراً بالتركيز على الموسم المقبل. بعد مباراة فولهام في ختام الدوري، لمست حماس كل اللاعبين وكل من قابلتهم من أعضاء الفريق للعودة في الموسم القادم، فلا أحد يشعر بالرضا عن الطريقة التي أنهينا بها الموسم.

والكل متلهف للعودة بمستوى أفضل، وأستطيع أن أرى هذه اللهفة لدى الجميع. وهذا بالضبط هو سبب تفاؤلي وتستطيع أن ترى ذلك جيدًا. سنعود بقوة ومع الكثير من لإيجابيات.

لقد انهیت للتو مكالمتي الهاتفیة مع فیران الذي أمضى یومه کله مع تشيكي وبیبوهوجو. أنهينا مباراتنا الأخيرة. واليوم نواصل العمل. ولم يأخذ أحد أي إجازة بعد.

ومضى: لقد حددنا بوضوح ودقة من هم أهدافنا وفي أي مراكز، وإن خيارينا الأول والثاني واضحان للغاية. سنمضي قدماً بسرعة وانسيابية عالية. هدفنا هو تعزيز جاهزية الفريق الجديد لبطولة كأس العالم للأندية.

وعن مغادرة کیفن دي بروین بعد سنوات قال: برأيي هو أفضل لاعب لعب في هذا النادي. وإنجازاته تتحدث عن نفسها، فقد حصد العديد من الانتصارات للنادي كبطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكؤوس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع الانجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

إنها حصيلة لا تصدق فهي أعلى من إنجازات أي لاعب لعب لهذا النادي على الإطلاق، لم یكن قائداً للفريق فحسب، بل كان قائداً وزمیلاً حقیقياً لبقية اللاعبين، ولدیه کل ما تتمنى أن یکون علیه أهم لاعب في فریقك.، أظهر كيفن تفوقه حقاً في هذا الفريق وأنا فخور جداً بما أنجزه.

وقرار الاستثمار في کیفن وجلبه من فولفسبورغ هو واحد من أفضل القرارات التي اتخذناها حتى الآن. أذكر أن البعض ساورته الشكوك وظنوا بأننا دفعنا له أكثر مما یستحق.

وعن علاقة النادي بالمدرب بیب غواردیولا قال معالي خلدون المبارك: يمكننا اختصار كلامنا عن بيب بكلمة واحدة جوهرية ألا وهي «الثقة» لدينا كل الثقة التي يجب أن تكون متبادلة، وأعتقد أنه یثق بنا، فهو یثق بي وبالمؤسسة وبالنادي ونحن نثق به أیضاً. وهذه الثقة تتيح لك مواصلة الفوز في الأوقات الجيدة، أما في الأوقات الصعبة، فهنا تظهر هذه الثقة الحقيقية. وقد مررنا بكل هذه التقلبات، ووقفنا معاً كفریق واحد في جميع الأوقات وهذا بالتأكيد هو أساس نجاحنا.