Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
كرة القدم

«المحترفين» تعلن طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي السوبر المصري

البيان


أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس السبت، عن طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي بطولة السوبر المصري، المقررة إقامتها الأحد الموافق 9 نوفمبر المقبل، والتي تجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي في ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي الساعة 7.30م بتوقيت أبوظبي «5.30 م بتوقيت القاهرة».
وتنظم رابطة المحترفين الإماراتية بطولة كأس السوبر المصري، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.


وتشهد مباراتا اليوم الأول يوم 6 نوفمبر المقبل مواجهة بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 6.15 م بتوقيت أبوظبي «4.15 م بتوقيت القاهرة» على ستاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز الساعة 9.15 م بتوقيت أبوظبي «7.15 م بتوقيت القاهرة» على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.
وكانت رابطة المحترفين الإماراتية أعلنت مؤخراً عن طرح تذاكر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري، المقررة إقامتها يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر المقبل الساعة 4.45 م بتوقيت أبوظبي «2.45 م بتوقيت القاهرة» في ستاد آل نهيان.