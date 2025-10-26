«المحترفين» تعلن طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي السوبر المصري



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس السبت، عن طرح تذاكر حفل ومباراة نهائي بطولة السوبر المصري، المقررة إقامتها الأحد الموافق 9 نوفمبر المقبل، والتي تجمع الفائز من مباراتي نصف النهائي في ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي الساعة 7.30م بتوقيت أبوظبي «5.30 م بتوقيت القاهرة».

وتنظم رابطة المحترفين الإماراتية بطولة كأس السوبر المصري، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وتشهد مباراتا اليوم الأول يوم 6 نوفمبر المقبل مواجهة بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 6.15 م بتوقيت أبوظبي «4.15 م بتوقيت القاهرة» على ستاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز الساعة 9.15 م بتوقيت أبوظبي «7.15 م بتوقيت القاهرة» على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية أعلنت مؤخراً عن طرح تذاكر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري، المقررة إقامتها يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر المقبل الساعة 4.45 م بتوقيت أبوظبي «2.45 م بتوقيت القاهرة» في ستاد آل نهيان.