اتحاد العاصمة الجزائري يتأهل لمجموعات الكونفدرالية



سجل حسام الدين غشة ثنائية لفريق اتحاد العاصمة الجزائري لينتزع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعدما تغلب 3 ـ 0 على ضيفه أمادو ديالو القادم من ساحل العاج السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني. وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة اتحاد العاصمة 1 ـ 0 لكن الفريق الجزائري قلب الموازين لصالحه وتأهل فائزاً بنتيجة إجمالية 3 ـ 1.



وأنهى اتحاد العاصمة الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدفين سجلهما غشة وإبراهيم بن زازة في الدقيقتين 14 و29. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، اختتم غشة التسجيل بالهدف الثالث له والثالث لفريقه.