رقم قياسي .. 6 ألقاب أوروبية ومحلية للأندية الإنجليزية في موسم استثنائي

سجلت الأندية الإنجليزية رقماً قياسياً غير مسبوق على المستوى القاري، بإحرازها 6 ألقاب مختلفة خلال موسم 2024 - 2025، لتؤكد تألقها اللافت وتنوّع أبطالها رغم غيابها عن المشهد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وشهد الموسم الجاري تتويج كل من ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي، ونيوكاسل يونايتد بكأس رابطة الأندية المحترفة، ومانشستر سيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي “الدرع الخيرية”، بينما توج توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي، قبل أن يختتم تشيلسي قائمة الأبطال الإنجليزي مساء أمس بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، إثر تفوقه على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4 - 1 في المباراة النهائية.

ويعد هذا الإنجاز سابقة فريدة في تاريخ الكرة الأوروبية خلال المواسم الخمس الأخيرة، حيث لم يسبق أن توجت 6 أندية من بلد واحد بألقاب كبرى في موسم واحد، ما يعكس عمق التنافس والتوازن الفني بين أندية إنجلترا.

ويُواصل الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد تميزه على الساحة القارية، إذ سجل خلال المواسم الأربعة السابقة تتويج أربعة أندية مختلفة على الأقل في كل موسم، في حين لم تتجاوز هذه الأرقام في دوريات كبرى أخرى مثل الإسباني والإيطالي والألماني، سقف 3 أو 4 أندية متوجة في أفضل الحالات.

ويؤشر هذا التنوع في الأبطال على البنية التنافسية المميزة التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي، إلى جانب قدرة الأندية على الجمع بين الأداء المحلي والنجاح الأوروبي، بما يعزز من مكانة الكرة الإنجليزية كواحدة من أبرز القوى الكروية عالمياً.