الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات في أبطال أفريقيا



تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على البوليس الكيني 3-1.



وأنهى الهلال الشوط الأول متقدماً بهدف سجله سانداي أديتونجي في الدقيقة 37.



وفي الشوط الثاني عادل كينيا بوليس النتيجة بهدف سجله إريك زاكايو في الدقيقة 67، ثم سجل الهلال هدفين عن طريق أيدتونجي في الدقيقة 68 وأحمد مبراسيك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وكان الهلال السوداني فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليصعد للدور التالي فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.



وتأهل فريق باور ديناموز الزامبي، بعدما تعادل مع ضيفه فايبرز الأوغندي 1-1، وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم فريق باور ديناموز بهدف سجله موسى شومة في الدقيقة 69، وتعادل فايبرز عن طريق عبدالكريم واتامبالا في الدقيقة 80.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما انتهت بفوز باور ديناموز 2-1 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.