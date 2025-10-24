

وافق مجلس إدارة نادي حرس الحدود، على الاستقالة التي تقدم بها عبدالحميد بسيوني مدرب فريقه الأول لكرة القدم، وتعيين أحمد زهران بدلاً منه لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وأصبح بسيوني، سادس ضحايا مقصلة المدربين في الدوري المصري هذا الموسم مع ختام الجولة الحادية عشرة.

وسبق أن شهد الموسم الحالي 5 تغييرات بدأت برحيل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي، وتعيين أيمن الرمادي بديلاً له، ثم إقالة الأهلي لمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وتعيين عماد النحاس مؤقتاً، وبعده تولى ييس توروب القيادة لاحقاً. وأقال المقاولون العرب مدربه محمد مكي، وعيّن سامي قمصان بديلاً، ورحل أحمد سامي عن تدريب الاتحاد السكندري، وخلفه تامر مصطفى.