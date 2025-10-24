44 هدفاً في 12 مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة



حفلت الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بإثارة الأداء ومتعة الأهداف في مبارياتها الـ12 لدوري منطقتي الغرب والشرق، بعدما سجل 44 هدفاً بمتوسط 3.6 أهداف في المباراة الواحدة، وبواقع 27 هدفاً في منطقة الغرب، و17 في الشرق، ولم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي، وكان تراكتور الإيراني أكبر الفائزين بتغلبه على مضيفه الشارقة بخماسية نظيفة.

يعد فوز تراكتور على الشارقة، هو الأكبر في تاريخه بالبطولة، كما أنه المرة الأولى التي يسجل فيها 5 أهداف في مباراة واحدة ضمن دوري أبطال آسيا، ومثّل هذا الانتصار أول فوز خارج الديار للفريق الإيراني في البطولة منذ تفوقه على الهلال السعودي بهدفين نظيفين في 19 أبريل 2016.



بينما وصل برصيد 7 نقاط، كل من شباب الأهلي والوحدة إلى المركزين الثالث والرابع بالترتيب، بعد فوز شباب الأهلي الكبير على ضيفه ناساف الأوزبكي 4-1، والوحدة على ضيفه الدحيل القطري 3-1، بات انتصار «العنابي» الأول على الفريق القطري بعد خسارته في مواجهتين سابقتين، وواصل تفوقه على الأندية القطرية، بتحقيق انتصاره الخامس على التوالي أمامها في البطولة القارية.

وفي منطقة الغرب الآسيوي أيضاً، حقق الهلال فوزاً مهماً على السد القطري 3-1، ولم يكتف بذلك بالحفاظ على سجله المثالي الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، بل مدد أيضاً سلسلة انتصاراته على أرضه في البطولة إلى 12 مباراة متتالية، وهو الرقم الأطول في تاريخ دوري أبطال آسيا، وسيهدف الهلال الآن إلى تحطيم رقمه القياسي السابق بعدم الخسارة في 14 مباراة متتالية على أرضه في البطولة القارية، وهو الإنجاز الذي حققه مرتين سابقاً.

فيما حقق الأهلي السعودي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على الغرافة القطري، ليعادل أكبر فوز له في البطولة دون استقبال أهداف، وهو ما سبق أن حققه أمام الجيش في 25 مايو 2005، ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب منطقة الغرب برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي والوحدة.



وفي منطقة الشرق الآسيوي، كانت أكثر المباريات غزارة بالأهداف، المواجهة المثيرة بين غانغوون الكوري الجنوبي وفيسيل كوبي الياباني، بعدما خطف الفريق الكوري النقاط الثلاث بفضل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ليخرج فائزاً 4-3.

أما جوهور دار التعظيم الماليزي، فرغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 36.2% فقط أمام تشينغدو رونغتشنغ الصيني، إلا إنه خرج فائزاً بهدفين دون مقابل، وتعد هذه ثاني أقل نسبة استحواذ يحقق فيها الفريق الفوز في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد فوزه 2-1 على أولسان إتش دي الكوري الجنوبي في 18 أبريل 2022 بنسبة استحواذ بلغت 35.7%.



وأنهى شنغهاي شينهوا الصيني سلسلة من 4 مباريات دون فوز أمام أندية كوريا الجنوبية في دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على سيؤول بهدفين نظيفين، كما خرج الفريق لأول مرة بشباك نظيفة أمام نادٍ كوري في البطولة منذ فوزه بهدف يتيم على جيونبوك هيونداي موتورز في 13 سبتمبر 2006.

ونجح أولسان إتش دي الكوري الجنوبي بعد معاناة استمرت طويلاً، في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ 11 مباراة في البطولة القارية، بفوزه بهدف دون مقابل على سانفريس هيروشيما الياباني، وأنهى الفريق سلسلة من 4 خسائر متتالية أمام الأندية اليابانية في دوري أبطال آسيا، ليتصدر ترتيب منطقة الشرق برصيد 7 نقاط.