ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي



وافق الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أخيراً على عقد جديد مع فريق إنتر ميامي، لينهي بذلك فترة طويلة من الترقب بشأن مستقبله، ويضمن بقاءه مع الفريق المنافس ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، والذي يستعد للعب في ملعب جديد له.



وتم الإعلان عن تمديد التعاقد، اليوم الخميس، قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي في الأدوار الإقصائية للمسابقة ضد ناشفيل، حيث يستضيف فريق ميسي، المصنف الثالث في المنطقة الشرقية، المباراة الأولى من تلك السلسلة المكونة من ثلاثة لقاءات، مساء غد الجمعة، بالتوقيت المحلي.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد الجديد بشكل فوري، رغم أن إنتر ميامي كان يسعى جاهداً لإبرام صفقة تمتد حتى عام 2027 أو 2028.



ولا شك أن مشاركة ميسي لموسمين أو ثلاثة مواسم إضافية ستعزز مبيعات تذاكر الملعب الذي يبنيه إنتر ميامي بالقرب من مطار ميامي الدولي، وقد دأب الفريق على بيع باقات التذاكر وحجز المقاعد في الملعب الجديد لأكثر من عام، مع افتراض بقاء اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة عام 2022 مع النادي.



ويعتبر قرار ميسي بالبقاء في ميامي قراراً حاسماً للنادي والدوري الأمريكي لكرة القدم، فقد حاز على جائزة أفضل لاعب في المسابقة الموسم الماضي، وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة مجدداً هذا العام، ما سيجعله ثاني لاعب فقط يتوج بها مرتين في تاريخ البطولة، وأول لاعب يفوز بها مرتين متتاليتين.



وكان اللاعب الأمريكي السابق، بريكي، سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة لقدم عامي 1997 و2003.



من جانبه، تحدث الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، اليوم الخميس، عن تجديد التعاقد مع ميسي، حيث قال: «للاستمتاع به ومشاهدته يستمتع بما يفعله، فهو يتمتع بروح تنافسية عالية، ويحاول أن يترجم ذلك إلى الفريق».



وأضاف: «أفضل طريقة لمساعدته هي محاولة القيام بالأمور الصحيحة. يتعين عليه أن يكون مرتاحاً في الملعب. يشعر بالراحة عندما تسير الأمور على النحو الصحيح».



أكد ماسكيرانو، الذي سبق له اللعب مع ميسي في صفوف برشلونة الإسباني «برفقته، عندما نسير على الطريق الصحيح، فستكون لدينا فرص عديدة للنجاح».