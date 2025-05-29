البيروفي ريناتو تابيا.. صمام الأمان الجديد لدفاع الوصل

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوصل التعاقد مع الدولي البيروفي ريناتو تابيا (29 عاماً) لمدة موسمين، وسيرتدي القميص رقم 13 في تشكيلة الإمبراطور في الموسم المقبل.

وسيكون تابيا الذي يلعب في مركزي الارتكاز وقلب الدفاع صمام الأمان الجديد للخط الخلفي للوصل، حيث يمتلك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية وخاصة في الدوري الإسباني بعد أن لعب لـ5 مواسم متتالية في ناديي سلتا فيغو من 20 إلى 2024، وفي الموسم الماضي مع ليغانيس، كما خاض 6 مواسم في الدوري الهولندي.

بدأ تابيا مسيرته في فريق «إس بي كريستال» البيروفي، ثم انتقل إلى إيثير غراندي بينتين البيروفي، قبل أن ينضم إلى نادي توينتي الهولندي في 2013، ولعب معه حتى 2015، ثم انتقل إلى فينورد في 2016 .

وخاض اللاعب البيروفي ستة أشهر على سبيل الإعارة مع ويلييم الهولندي في 2019، ثم عاد إلى فينورد وانتقل إلى سيلتا فيغو في 2020، وارتبط اسم اللاعب مع الوصل منذ الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى ليغانيس، وخاض تابيا 89 مباراة مع منتخب بلاده.

وتعد صفقة تابيا الأولى للوصل استعداداً للموسم الجديد فيما ينتظر 6 لاعبين تحديد مصيرهم مع الفريق يتقدمهم نجم الفريق فابيو ليما والبرازيلي جواو بيدرو والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي والكولومبي أليكسيس بيريز، والبرازيلي جوناتاس سانتوس، فيما أعلن كايو كانيدو رحيله رسمياً عن الوصل.