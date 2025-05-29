منتخب الكويت يستعد لفلسطين بمعسكر داخلي

اكتفى الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني خوان انطونيو بيتزي بإقامة معسكر داخلي استعداداً لمواجهتي منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية يومي 5 و10 من يونيو المقبل ضمن الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 نظراً لضيق الوقت حيث يخوض اللاعبون منافسات الدور قبل النهائي لكأس أمير الكويت.

ووقع اختيار بيتزي على 26 لاعباً هم: خالد الرشيدي، سليمان عبدالغفور، سعود الحوشان، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، جاسم المطر، مبارك الفنيني، عبدالعزيز وادي، عيد الرشيدي، خالد صباح، عبدالوهاب العوضي، حسن حمدان، محمد خالد، حسين أشكناني، يوسف ماجد، فهد الهاجري، مشاري غنام، رضا هاني، أحمد الزنكي، أحمد الظفيري، محمد دحام، يوسف ناصر، حمد حربي، عبدالرحمن الرشيدي، مهدي دشتي، معاذ الأصيمع.

وحدد الجهاز الفني يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق التدريبات على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، ومن ثم الانتظام في المعسكر الداخلي حتى موعد مباراة فلسطين في الخامس من يونيو المقبل ويغادر المنتخب في اليوم التالي إلى كوريا الجنوبية، حيث يقيم تدريباته هناك لمدة 3 أيام قبل مواجهة المنتخب الكوري في ختام التصفيات.

ويحتل الأزرق المركز السادس ضمن ترتيب المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 16 نقطة، يليه المنتخب الأردني بـ13 نقطة، والمنتخب العراق ثالثاً بـ12 نقطة، ومنتخب عُمان رابعاً بـ10 نقاط، وفلسطين خامساً بـ6 نقاط ومن ثم الأزرق سادساً بـ5 نقاط.

وطبقاً لنظام التصفيات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث مباشرة إلى المونديال، فيما تخوض المنتخبات التي جاءت في المركزين الثالث والرابع الملحق من مجموعتين لتأهل منتخبين منهما (الأول من كل مجموعة)، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني من المجموعتين لقاء فاصلاً لتحديد المتأهل إلى الملحق الدولي للتصفيات.