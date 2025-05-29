كوزمين يقود المران الأول لـ«الأبيض» في الوصل

قاد الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أول تدريبات «الأبيض»، استعداداً لخوض مباراتي الجولتين الحاسمتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي يلتقي فيها منتخبا أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل على الترتيب.

والتقى كوزمين بالقائمة المختارة من 27 لاعباً، في فندق الإقامة، صباح أول من أمس، وقاد التدريب الأول على ملاعب نادي الوصل في المساء، بعدما تحدث مع اللاعبين داخل أرضية الملعب عن أهمية المباراتين المقبلتين، وضرورة التحلي بالروح القتالية لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى نهائيات المونديال المقبلة.

وتركزت تدريبات اليوم الأول من التجمع الداخلي، على تدريبات خاصة بتطوير الجوانب البدنية على أن يتم التركيز في الأيام التالية على الجوانب الفنية، والاستراتيجية المطلوب تنفيذها أمام منتخب أوزبكستان عندما نلتقيه في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، والتي يبحث خلالها «الأبيض» عن الفوز، للاقتراب خطوة مهمة نحو التأهل المباشر للمونديال.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف منتخب إيران المتصدر ولديه 20 نقطة، ومنتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني ويملك 17 نقطة، ويحتل منتخبا قطر وقيرغيزستان المركزين الرابع والخامس برصيد 10 و6 نقاط بالترتيب، ويأتي منتخب كوريا الشمالية في المركز السادس الأخير برصيد نقطتين، وودع المنافسة على التأهل لكأس العالم.قائمة

وكان كوزمين قد اختار قائمة ضمت 27 لاعباً لتمثيل «الأبيض» أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان، واللاعبون هم خالد عيسى، حمد المنذري، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كييودو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، فابيو ليما، يحيى الغساني، زايد عبدالله، عبدالله رمضان، يحيى نادر، لوان بيريرا، ماجد حسن، علي صالح، محمد عبدالباسط، عبدالله حمد، سلطان عادل، جونيور نيبوي، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، وكايو لوكانيدو.

من ناحية أخرى، يصل المنتخب الأوزبكي إلى الدولة اليوم لبدء معسكره التدريبي بعدما بدأ التجمع الداخلي أمس، تحت قيادة المدرب تيمور كابادزي، وسيلتقي المنتخب الأوزبكي مع منتخبنا الوطني يوم 5 يونيو المقبل، وبعدها يلعب يوم 10 من الشهر نفسه ضد منتخب قطر على ملعب بونيودكور.

وضمت القائمة اللاعبين يوسوبوف، نيماتوف، وإرجاشيف، في حراسة المرمى، ومعهم خامروبيكوف، فايزولاييف، اسكندروف، مشاريبوف، اشورماتوف، أورونوف، عبداللطيف، شوكوروف، خوسانوف، بوريف، أشمورودوف، توختاخوجاييف، موزجوفوي، جيانوف، عليكولوف، أليونوف، نصرولايف سايفييف، إركينوف، تورجونبويف، شومورودوف، وسيرجيفمن.

يذكر أن منتخب أوزبكستان قد حسم مواجهته السابقة مع منتخبنا الوطني بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات نفسها يوم 15 أكتوبر 2024.

وجرت في استاد بونيودكور، ويتفوق «الأبيض» تاريخياً بالفوز في 9 مباريات، مقابل 5 انتصارات لأوزبكستان، وانتهت 4 مواجهات بينهما بالتعادل، وأول مواجهة بين المنتخبين كانت عام 1996، وانتهت بفوز منتخبنا 4 ـ 2 ودياً.