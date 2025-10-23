12000 لاعب ولاعبة في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم



يشارك 12000 لاعب ولاعبة في منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم (دوفا)، الأكبر من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وبالشراكة مع شركة دلتا أيد سبورت لتنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى دعم وتطوير المواهب الشابة وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضة.

وينتمي المشاركون إلى 117 أكاديمية ويشكلون 558 فريقاً، من بينهم 40 فريقاً للفتيات، وتشمل الفئات العمرية من 6 إلى 23 سنة.



وتمثل المشاركة الحالية نمواً بنحو 9.1% في عدد اللاعبين مقارنة بالنسخة السابقة التي شهدت مشاركة 11000 لاعب ولاعبة، وزيادة بنسبة 11.6% في عدد الفرق التي كانت 500 فريق من 100 أكاديمية.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، تليها منافسات كأس السوبر التي تجمع أبطال المجموعات في مراحل خروج المغلوب. وتستكمل منافسات البطولة على مدى الموسم الرياضي في 9 مناطق مختلفة، من أبرزها مدينة دبي الرياضية، بما يتيح مشاركة واسعة للفرق من مختلف إمارات الدولة ويوفر فرصاً متكافئة للاعبين والأكاديميات.



وتعكس البطولة اهتمام مجلس دبي الرياضي بفئات الناشئين ولاعبي الأكاديميات، في سياق نهج حكومة دبي الهادف إلى استقطاب وتطوير الموهوبين عبر برامج متكاملة، وتنسجم البطولة مع رؤية دبي لتطوير القطاع الرياضي ودعم مبادرات اكتشاف وصقل المواهب، بما يعزز مسيرة كرة القدم الإماراتية ويدعم مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للرياضة.



ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة إلى توفير منصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب الكروية الشابة، ورفع مستوى الأداء الفني لدى اللاعبين بكل الفئات، وتعزيز قيم التنافس الشريف والروح الرياضية والتعاون بين الأكاديميات. كما تم تجهيز الملاعب والبنية التحتية بمواصفات فنية معتمدة، شملت أنظمة إنارة، طواقم طبية، ومرافق لوجستية لضمان أعلى معايير السلامة والاحترافية.