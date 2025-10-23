ريال يتخطى يوفنتوس وانتصارات كبيرة لليفربول وتشيلسي في الأبطال



اقتنص ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً أمام ضيفه يوفنتوس 1-0 في مواجهة كلاسيكية بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنبايو ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.



ويدين «الملكي» بفوزه لهدف الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة (57)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن باريس سان جرمان الفرنسي المتصدر، بينما لا يزال يوفنتوس من دون أي فوز مع نقطتين في المركز الـ25.



وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الأول ليفوز 5-1 على آينتراخت فرانكفورت، منهياً سلسلة من أربع هزائم متتالية في كل المسابقات.



وواصل تشيلسي انتصاراته، وحقق فوزاً ثميناً وكاسحاً 5-1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.