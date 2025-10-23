النصر يواصل الانتصارات الآسيوية في غياب رونالدو



حقق النصر السعودي فوزه الثالث توالياً في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم إثر تغلبه على مضيفه غوا الهندي 2-1، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في غياب كوكبة من أبرز نجومه، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وسجل البرازيلي أنجيلو غابريال في الدقيقة (10)، وهارون كامارا في الدقيقة (27) هدفي النصر، في حين أحرز بريسون فيرنانديس هدف غوا في الدقيقة (41).



وانتهت المباراة الثانية في المجموعة ذاتها بفوز الاستقلال الطاجيكي على الزوراء العراقي 2-1.



وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال، و3 للزوراء، في حين بقي رصيد غوا خالياً من النقاط.