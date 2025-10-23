الوصل يتخطى المحرق البحريني ويحصل على علامة الجودة آسيوياً



حقق الوصل فوزاً جديداً في دوري أبطال آسيا 2 على حساب مضيفه المحرق البحريني بهدف أحرزه أداما ديالو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الأولى، لينفرد «الإمبراطور» بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة»، نالها من 3 انتصارات متتالية، وفض اشتباك النقاط مع مضيفه، الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني.



وجاءت المواجهة دون المستوى المتوقع، رغم الترقب الكبير الذي سبقها على ضوء فوز الفريقين في الجولتين الماضيتين من المنافسة وصراعهما على صدارة المجموعة، لكن الأداء خذل التطلعات، بعد أن اعتمد لويس كاسترو، مدرب الوصل، على تشكيلة ضمت عدداً من عناصر الصف الثاني، ورغم ذلك نجح في فرض أفضليته خلال فترات طويلة من اللقاء، وظهر الأكثر استحواذاً على الكرة، خاصة في الشوط الأول.



كما بدا واضحاً تأثر الفريقين بسوء أرضية الملعب، وهو ما انعكس على حركة اللاعبين ودقة التمريرات، ما أدى إلى بطء الحركة وغياب اللمسات الفنية الكروية، إضافة إلى أن المباراة لم تشهد فرصاً حقيقية، واقتصرت المحاولات على تسديدات بعيدة وبعض الكرات العرضية التي لم يكتب لها النجاح، حتى تمكن البديل أداما ديالو من ترجمة أفضلية فريقه الوصل بإحراز الهدف الذي انتهت عليه المواجهة في الدقيقة 88، والذي منح «الإمبراطور» النقاط الثلاث.