العين يواصل تفوقه الخليجي ويعود بفوز ثمين من مضيفه القادسية الكويتي



تابع العين تفوقه الخليجي وعاد بفوز ثمين على مضيفه القادسية الكويتي 1-0، مساء اليوم، على ملعب استاد محمد الحمد، لحساب الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال الخليج للأندية، وبهذا الفوز تصدر الفريق البنفسجي مجموعته برصيد (6 نقاط) بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق زاخو العراقي، الذي تعادل في المباراة الثانية مع سترة البحريني في المجموعة نفسها، وسجل يوسف سليمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.



انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وخلاله قدم الفريقان مردوداً غلب عليه التكتيك، وتبادلا المحاولات الهجومية المتفرقة، وظهرت أول فرصة خطيرة بالمباراة في الدقيقة 25 عندما استقبل المخضرم بدر المطوع، قائد فريق القادسية، تمريرة على حدود منطقة العمليات وسدد كرة خادعة طار لها الحارس العيناوي حسن ساني، وأبعدها إلى ركلة زاوية لم يستفد منها القدساوية، وعاب العين الإفراط في التحضير بوسط الملعب وظهر قائد الفريق حازم بمستوى دون المتوسط، وأكثر من التمريرات الخاطئة، وهو ما أتاح المساحة والزمن لأصحاب الأرض للسيطرة على منطقة المناورة، ولكن دون فاعلية هجومية تذكر.



وأضاع الجناح ساركي هدفاً للعين بعد أن تبادل التمريرات مع زميله حازم لينفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية، وتعامل دفاع العين بصورة مثالية مع محاولات القادسية، الذي بدا أكثر جرأة وخطورة في الهجوم في مقابل تراجع العين، الذي اعتمد على سرعة ساركي ويوسف على الأطراف ولكن دون فرص حقيقية، ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة أحداثاً تذكر حتى أطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني



مع انطلاق الشوط الثاني انطلق ساركي من الجهة اليسرى لمرمى القادسية ورفع كرة عرضية أمام المرمى لم تجد من يتابعها، لتضيع أول فرصة للعين في وقت مبكر من هذا الشوط، وكرر جوناس نافو المحاولة العيناوية للوصول لمرمى أصحاب الأرض بعد انفراده بالمرمى، غير أنه تباطأ في التسديد ليتدخل الدفاع ويبعد الخطر عن مرماه، والمقابل تعملق حارس العين حسن ساني في التصدي لتسديدة معاذ من مسافة قريبة منقذاً مرماه من هدف محقق، وسدد يوسف سليمان كرة قوية علت عارضة مرمى القادسية بقليل.



وقاد العين هجمة منظمة من منتصف الملعب تبادل خلالها لاعبوه تمريرات رائعة بين أكثر من لاعب انتهت عند الموهبة يوسف سليمان، الذي واجه المرمى وسدد بذكاء ليحرز أول أهداف العين، بينما كاد البديل نيانج يعزز تقدم العين بهدف ثانٍ، لكنه سدد الكرة في جسد مدافع العين وتحولت إلى ركنية لم يستفد منها العين، بينما تحول لاعبو القادسية للهجوم في محاولة لتعديل النتيجة، غير أنهم اصطدموا بثبات دفاع العين، لتنتهي المباراة بفوز العين بهدف دون مقابل.