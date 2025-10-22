استقبال حافل لمنتخب الشباب المغربي بعد الفوز بكأس العالم



استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، منتخب المغرب المتوج بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025، التي أقيمت في تشيلي، حيث لقي المنتخب استقبالاً حافلاً، الأربعاء، من الجماهير التي احتشدت لتحيته في العاصمة الرباط، بعد إنجازه التاريخي.



وأصبح المغرب أول فريق عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وذلك بعد فوزه 2-0 على الأرجنتين في نهائي البطولة بفضل ثنائية ياسين زابيري.



وطاف اللاعبون في حافلة مكشوفة وسط العاصمة الرباط، بعد استقبالهم في القصر الملكي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية.



ولوّح لاعبو المنتخب ومدربهم محمد وهبي للجماهير التي قدمت من مختلف مدن البلاد، وأغلبها من الشبان الذين اصطفوا على طول جنبات شارع محمد الخامس في الرباط.



وأطلقت الجماهير، التي ارتدى معظمها قميص الفريق، الألعاب النارية ولوحت بأعلام المغرب ورددت الأهازيج والهتافات ابتهاجاً بالفوز بكأس العالم.