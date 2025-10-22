العين يلتقي مضيفه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية



يأمل العين في متابعة نتائجه القوية بدوري أبطال الخليج العربي لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً في التاسعة من مساء الأربعاء على فريق نادي القادسية الكويتي على ملعب إستاد محمد الحمد، لحساب الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق نادي سترة البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي شهدها ملعب إستاد هزاع بن زايد، في سبتمبر الماضي، بينما يسعى القادسية الكويتي لتعويض خسارته 1-3 أمام زاخو العراقي في الجولة الأولى.



ويعود العين لمواجهة القادسية الكويتي بعد 19 عاماً من آخر مواجهة جمعتهما وتحديداً في عام 2006 بدوري أبطال آسيا، حيث تعادلا ذهاباً على ملعب القادسية بهدفين لمثلهما قبل أن يفاجئ الأخير مضيفه العين ويحقق عليه الفوز بثلاثية نظيفة على ملعب إستاد خليفة بن زايد في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية بنظامها السابق.



ويدخل الفريق البنفسجي متصدر المجموعة الأولى مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد تصدره جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين إثر فوزه المستحق على نظيره بني ياس بالجولة السادسة، فضلاً عن عودة جميع لاعبيه الذين غابوا الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، وقد أجرى الفريق حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس، والتي عمد خلالها الجهاز الفني إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.



وتقام في نفس الجولة بالمجموعة الأولى مباراة أخرى بالعاصمة البحرينية المنامة تجمع سترة البحريني، وفريق نادي زاخو العراقي، حيث يتطلع الأخير لمتابعة انتصاراته بعد فوزه بالجولة الماضية على القادسية، بينما يسعى الفريق البحريني لتعويض خسارته أمام العين.