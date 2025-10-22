سفير الإمارات لدى البحرين يدعم الوصل معنوياً قبل لقاء المحرق



سجل فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، زيارة إلى مقر إقامة بعثة نادي الوصل اليوم في مقر إقامتها وذلك قبل المواجهة المهمة التي تجمع «الإمبراطور» مساء اليوم الأربعاء بنظيره المحرق البحريني ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.



وحظيت الزيارة باستقبال حافل من أفراد البعثة الإدارية والفنية، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة والدعم المعنوي الكبير قبل اللقاء المرتقب، وتبادل السفير أطراف الحديث مع أعضاء البعثة الإدارية، متمنياً للفريق التوفيق في مهمته الآسيوية.



وقدّمت بعثة الوصل، ممثلة في أحمد الطنيجي رئيس شركة كرة القدم، قميص النادي موقعاً من لاعبي الفريق إهداءً للسفير فهد العامري، في بادرة تعبر عن الاعتزاز والفخر بزيارته ودعمه للفريق في هذه المناسبة.