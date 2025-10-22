حكيمي وصلاح .. مواجهة مرتقبة على لقب أفضل لاعب أفريقي

رويترز

سينافس المغربي أشرف حكيمي المصري محمد صلاح على جائزة لاعب العام في أفريقيا بعدما قاد باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي.



وأعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف) قائمة المرشحين على منصة إكس الأربعاء والتي ضمت نجم ليفربول بعدما قاد ناديه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.



وتضم القائمة فيستون مايلي من الكونغو الديمقراطية الذي قاد فريقه بيراميدز المصري للفوز بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر القارية.



وسينافس أيضاً على الجائزة المغربي أسامة المليوي لاعب نهضة بركان الذي حقق مع فريقه كأس الكونفدرالية والنيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم غلطة سراي التركي.



وتضم القائمة أيضاً الكاميروني فرانك أنجيسا لاعب نابولي والثنائي السنغالي بابي ماتار سار لاعب توتنهام وإليمان ندياي لاعب إيفرتون والدولي الغيني سيرو جيراسي مهاجم بروسيا دورتموند والجابوني دينيس بوانجا لاعب لوس انجلوس إف.سي.