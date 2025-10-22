لاعبو «الأبيض»: نتطلع لإظهار إمكانات الكرة الإماراتية في مونديال الناشئين بقطر



مع بدء العد التنازلي لأقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة في قطر، أعرب لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين عن اعتزازهم بالمشاركة في الحدث العالمي، مؤكدين عزمهم على تحقيق نتائج تدعو للفخر تلقي الضوء على إمكانات كرة القدم الإماراتية.



ومع استكمال استعدادات المنتخب الإماراتي للمشاركة في البطولة المرتقبة، أشار اللاعبون إلى أنهم يحملون مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل أداء ممكن في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.



وفي مقابلة أجرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة مع اللاعبين، قال حارس المرمى جاسم الحمادي، إنه يتطلع إلى انطلاق البطولة في دولة قطر بعد الاستضافة التاريخية لكأس العالم 2022.

وأضاف: «استمتعت بتجربة رائعة في حضور المباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022، والآن أشعر بسعادة غامرة، لأني سألعب وأتدرب في نفس المرافق التي لعب وتمرن فيها ميسي ورونالدو».



وتابع الحمادي، الذي يعتبر أساطير كرة القدم العالميين مصدر إلهام له: «نفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، وفي نفس الوقت نشعر بمسؤولية كبيرة، وسأبذل قصارى جهدي لكي أمثل دولة الإمارات بأفضل صورة، وأطمح أن ألعب في صفوف المنتخب الأول في المستقبل».



بينما يتطلع اللاعب عبدالرحمن العواني أن يضع بصمته في عالم الساحرة المستديرة، وقال: «كرة القدم تعني كل شيء بالنسبة لي، وهذه أول بطولة رئيسية أشارك فيها، وستفتح لي آفاقاً جديدة، وسنقدم أفضل أداء لدينا وأرغب بأن أجعل عائلتي وبلدي فخورة بنا».



ومن جانبه، أعرب نواف مبارك، مساعد المدرب واللاعب السابق في منتخب الإمارات، عن إعجابه بالإمكانات الاستثنائية في دولة قطر بما فيها البنية التحتية المتطورة والمنشآت والمرافق الرياضية الحديثة، والمستوى الرفيع في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.



وقال: «قطر أبهرتنا في كأس العالم 2022، وأثبتت للجميع أنها تمتلك قدرات تنظيمية استثنائية، ويسرنا التواجد في دولة كل ما فيها يستحق الإشادة والتقدير، من بنية تحتية، وفنادق، وملاعب، ومواصلات، وعمليات تنظيم واستضافة عالمية المستوى».



وأشار إلى أن طموح منتخب الإمارات للناشئين واضح وجريء، ويتمثل بإحراز أفضل نتيجة ممكنة، وأن يؤكدوا للعالم أن منتخب الإمارات يمتلك القدرة على منافسة أبرز المدارس الكروية في العالم.



ويشار إلى أن نسخة العام 2025 من كأس العالم للناشئين، ستكون الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم، مع مشاركة 48 منتخباً وذلك لأول مرة، ومن المقرر أن تستضيف قطر 5 نسخ متتالية حتى عام 2029.



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد المنتخب الإماراتي للناشئين في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السنغال، كرواتيا وكوستاريكا، ويستهل «أبيض الناشئين» مشواره في 3 نوفمبر المقبل، في المباراة التي تجمعه مع منتخب كوستاريكا في ملعب رقم 8 في مجمع المسابقات في أسباير زون، والذي يستضيف جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات.



وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، بداية لموسم حافل بالبطولات العالمية في قطر، حيث تقام البطولة العالمية للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وتليها كأس العرب قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، كما تستضيف الدولة النسخة الثانية من كأس القارات للأندية من 10 وحتى 17 من الشهر نفسه.