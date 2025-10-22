دورة للإشراف الفني لمدربي حراس المرمى



أعلن الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، عن تنظيم دورة المشرف الفني لمدربي حراس المرمى في الكويت أيام 6 و7 و8 نوفمبر المقبل.



وأوضح أن شروط الاشتراك في الدورة، أن يكون المشارك حاصلاً على رخصة التدريب الآسيوية لحراسة المرمى من الفئة الثانية، أو لديه شهادة من جهة أخرى، على أن تتم معادلتها من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى رسوم الاشتراك وتبلغ 500 دولار.



وأوضح أن المدرب الذي سيجتاز الدورة بنجاح، سيحصل على شهادة المشرف الفني لحراس المرمى معتمدة من الاتحادين الإماراتي والكويتي لكرة القدم.