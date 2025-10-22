Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
كرة القدم

دورة للإشراف الفني لمدربي حراس المرمى

زكريا أحمد
زكريا أحمد

إيهاب زهدي


أعلن الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، عن تنظيم دورة المشرف الفني لمدربي حراس المرمى في الكويت أيام 6 و7 و8 نوفمبر المقبل.


وأوضح أن شروط الاشتراك في الدورة، أن يكون المشارك حاصلاً على رخصة التدريب الآسيوية لحراسة المرمى من الفئة الثانية، أو لديه شهادة من جهة أخرى، على أن تتم معادلتها من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى رسوم الاشتراك وتبلغ 500 دولار.


وأوضح أن المدرب الذي سيجتاز الدورة بنجاح، سيحصل على شهادة المشرف الفني لحراس المرمى معتمدة من الاتحادين الإماراتي والكويتي لكرة القدم.