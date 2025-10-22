باولو سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي ونعمل معاً على تخطي التحديات



أعرب البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، عن فخره بلاعبي فريقه بعدما عزز "الفرسان" تأهلهم إلى الأدوار الاقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز ساحق ومستحق على ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-1، مشيراً إلى سيطرة فريقه على المباراة من البداية حتى النهاية، حتى أن لاعبيه سددوا 21 تسديدة، وسجل منها 4 لاعبين مختلفين أهداف الفوز.



وقال سوزا: "أقول دائماً في المؤتمرات الصحفية، إنني فخور باللاعبين، وعلى أرض الملعب، خلقوا العديد من الفرص وسددوا العديد من الكرات على مرمى المنافس، وأي تحديات نواجهها كفريق، أو تلك التي يسببها خصومنا، نعمل معاً للتغلب عليها".



وأضاف: "كانت الروح القتالية التي لمسناها من جميع اللاعبين رائعة، حتى من لم يشارك ساند زملاءه من خارج الملعب، وأنا فخور بذلك، خصوصاً وأن الأداء لم يقتصر على تسجيل 4 أهداف فحسب، بل كان واضحاً أيضاً عدد الفرص التي خلقناها".



واختتم قائلاً: "أثق في قدرة فريقي على إضافة المزيد من النقاط، عندما نسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة الدحيل في 3 نوفمبر المقبل، وطموحنا تجاوز مرحلة دوري الغرب الآسيوي، والوصول إلى الأدوار الإقصائية".



وكان فيديريكو كارتابيا، قد افتتح التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 8، قبل أن يعادل ناساف النتيجة عن طريق ظفر مراد عبد الرحمنوف، وأعاد رينان فيكتور التقدم لشباب الأهلي، قبل أن يضيف ماتيفساو وبرينو هدفين آخرين ليحسما النتيجة لصالحهما، واختير كارتابيا أفضل لاعبي المباراة.