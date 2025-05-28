موريتانيا وإنجلترا يواجهان المجر وأذربيجان في ربع نهائي مونديال" الميني فوتبول"

تنطلق غداً منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة القدم المصغرة ، مونديال" الميني فوتبول"، والمقامة حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل، بمواجهتين بين منتخبي إنجلترا وأذربيجان، ثم موريتانيا والمجر.

وصعد منتخبا موريتانيا وإنجلترا إلى الدور ربع النهائي، في إنجاز تاريخي لأول مرة لهما بالبطولة، في انطلاق منافسات دور الـ 16 أمس في باكو.

وتمكن المنتخب الإنجليزي من الفوز بركلات الترجيح على نظيره البلغاري 3 – 1، بعد التعادل 2 – 2 في الوقت الأصلي، بينما حقق المنتخب الموريتاني النتيجة الأبرز في هذه المرحلة، بهدف نظيف على حساب المنتخب الفرنسي.