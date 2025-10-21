شباب الأهلي يهزم ناساف بالأربعة ويصل إلى النقطة السابعة في «آسيوية النخبة»



حقق شباب الأهلي 3 نقاط مهمة بالفوز على ضيفه ناساف الأوزبكي 4-1، في اللقاء الذي جرى على استاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة لدوري منطقة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل أهداف «الفرسان» كارتابيا، ورينان فيكتور، وماتيوس ليما، وبورنو، في الدقائق 8 و26 و41 و5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وهدف ناساف، عبدالرحمنوف في الدقيقة 10، وزاد شباب الأهلي من حظوظه بهذا الفوز في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة بوصول رصيده إلى 7 نقاط، بعدما سبق وتعادل في الجولة الأولى مع تراكتور الإيراني في دبي 1-1، وفاز في الجولة الثانية على الاتحاد السعودي في جدة 1-0، بينما ما يزال ناساف دون أي نقاط بعدما سبق وخسر الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي في جدة 2-4، والجولة الثانية أمام الهلال السعودي في قرشي 2-3.



وافتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 8، بعد كرة وصلت إلى بالا على الجانب الأيمن، ومررها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وسددها كارتابيا مباشرة في المرمى، وأدرك ناساف التعادل سريعاً في الدقيقة 10، بتسديدة مباشرة ومفاجئة من عبدالرحمنوف، وتقدم شباب الأهلي مجدداً بالهدف الثاني في الدقيقة 26، بكرة رأسية من رينان فيكتور، بعد ركلة حرة لعبها كارتابيا داخل منطقة الجزاء، ثم عزز «الفرسان» تقدمهم بهدف ثالث في الدقيقة 41، عن طريق ماتيوس ليما، بعد تمريرة بينية وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس، لينهي شباب الأهلي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 3-1.



وكاد شباب الأهلي أن يسجل هدفاً رابعاً في الدقيقة 47، بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى ناساف، وتدخلت تقنية الفيديو للنظر في مطالبة شباب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 49، ولم يقتنع حكم الساحة الصيني ليقرر استئناف اللعب، وبدأ «الفرسان» في تهدئة الأداء للحفاظ على تفوقهم وتأمين الخروج بالنقاط الثلاث، وأنهى «الفرسان» المباراة بهدف رابع سجله برونو في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ليحصدوا 3 نقاط مهمة قبل التفكير في الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب التي تقام الشهر المقبل، حيث يحل شباب الأهلي يوم 3 نوفمبر ضيفاً على الدحيل القطري، ويستضيف ناساف فريق الوحدة الإماراتي في قرشي، ومع العلم أن كل فريق يخوض 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، ويتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.